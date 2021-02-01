ГУФСИН по Ростовской области закупает сухой корм на 4,5 миллиона рублей

ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Ростовской области ищет подрядчика, который поставит корма для взрослых активных собак. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.Согласно документу исполнитель должен поставить 30 тонн сухого сбалансированного корма премиум-класса и супер-премиум-класса. Одной из важных характеристик является калорийность - не менее 3 400 килокалорий на один килограмм.В нем должно быть достаточно витаминов, микроэлементов и минеральных веществ, чтобы полностью восстанавливать энергию животных. Запрещено использование красителей, ГМО, капусты и картофеля. Отдельные условия есть даже для формы - крокеты должны быть однородными, а их диаметр - не более 17 миллиметров. Цвет и запах крокета должны соответствовать входящим в состав компонентам.На питание собак потратят 4,5 миллиона рублей из федерального бюджета России.Заявки можно подавать до 5 февраля, а 9-го числа станет известен победитель.