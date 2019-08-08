На Дону у 11 человек выявили лихорадку Западного Нила



В Ростовской области у 11 человек диагностировали лихорадку Западного Нила. Инфекцию нашли у восьми ростовчан: двух жителей Сальского района и одного жителя Мясниковского района. Переносчики заболевания – комары.



Лихорадка Западного Нила – это природно-очаговая инфекция. Ее возбудители находятся в природе, среди птиц и животных. В данном случае это вирус Западного Нила, который переносят комары.



Чаще всего болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 градусов. У больного появляются симптомы интоксикации. В редких случаях, в основном у людей за 50, лихорадка поражает центральную нервную систему.



– Профилактика заболевания направлена на борьбу с комарами с помощью обработки водоемов, подвалов жилых домов и использования средств защиты от комаров, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.