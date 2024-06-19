Ростовский суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Моторолы

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Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор обвиняемым в убийстве Моторолы (настоящее имя — Арсен Павлов, командир батальона ДНР «Спарта») и покушении на первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Заседание прошло 19 июня.На скамье подсудимых находились четверо мужчин: Александр Тимошенко, Василий Чурилов, Артем Ен и Александр Погорелов. Суд установил, что в 2016 году Погорелов поместил самодельное взрывное устройство на крышу лифта. Оно взорвалось, когда в кабине находился Моторола вместе с коллегой. Оба военнослужащих погибли. Остальные фигуранты уголовного дела помогли реализовать этот террористический акт.Годом позже обвиняемые попытались похожим образом расправиться с главой ДНР Александром Захарченко. Однако взрыв удалось предотвратить.Суд назначил Александру Погорелову пожизненный срок в колонии особого режима, Василию Чурилову — 13 лет строгого режима. Артем Ен будет находиться в колонии строгого режима 17 лет, Александр Тимошенко — 12 лет.Приговор пока не вступил в законную силу. Будет ли сторона защиты обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, пока не известно.