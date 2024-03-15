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Расстрелявший семью в Новошахтинске Денис Машонский получил пожизненный срок

Расстрелявший семью в Новошахтинске Денис Машонский получил пожизненный срок
Ростовский областной суд вынес приговор мужчине, расстрелявшему семью в Новошахтинске. Дениса Машонского обвинили в убийстве четырех человек, покушении на убийство маленькой девочки и незаконном хранении наркотиков.

Жуткая трагедия случилась 15 июля в поселке Новая Соколовка. По версии следствия, в тот день обвиняемый ворвался с оружием в дом семьи Беляевых на улице Рабоче-Крестьянской. Он расстрелял двухлетнего мальчика Вову, его родителей: 38-летнего Владимира и 26-летнюю Светлану и 25-летнюю тетю Ольгу Котлярову. Выжить удалось лишь шестилетней девочке Саше, сестре Вовы. Мужчина несколько раз выстрелил и ранил ее ножом, однако врачи все же спасли ребенка. Через сутки Машонского задержали. Расследование шло около полутора лет, все это время 38-летний мужчина находился под стражей. Слушание уголовного дело началось 1 ноября.

Спустя 4,5 месяца, 15 марта Ростовский областной суд огласил приговор. Теперь Машонский будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима. Также он обязан выплатить 10 миллионов рублей компенсации потерпевшей стороне.

Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: Rostov.ru
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