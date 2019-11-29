Суд вынес приговор двоим ростовчанам, избившим мужчину



Ленинский районный суд вынес приговор двоим мужчинам, обвиняемым в причинении средней тяжести вреда здоровью. Александр П. получил год тюрьмы, а Вячеслав К. избежал наказания.



В картотеке суда указано, что происшествие случилось 16 августа 2019 года в Ленинском районе города. Несколько человек находились в квартире. Вдруг один из гостей обнаружил, что у него пропал телефон. Вячеслав направился к одному из мужчин, обвинил его в краже и стал избивать. Он несколько раз ударил его по лицу, от чего тот упал на диван, а потом — на пол. В этот миг к нему подбежал Александр, который вместе с Вячеславом стал избивать лежащего ногами.



Пострадавший получил ушибы головного мозга, мягких тканей лица, переломы скулы, носа и ребра. Эти травмы квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.



В отношении Александра и Вячеслава возбудили уголовное дело. Как выяснилось, Александр ранее был судим за хранение наркотиков и незаконное проникновение в жилище.



Приговором Ленинского районного суда Александру назначили год и десять дней колонии общего режима. Вячеслава в связи с примирением сторон от ответственности освободили.