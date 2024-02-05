Ростовский суд отправил в СИЗО директора школы для трудных подростков на Ставрополье

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Суд Ростова-на-Дону закрыл в СИЗО директора школы для трудных подростков в Ставропольском крае. Степана Любенко обвиняют по статьям: «Превышение должностных полномочий», «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере».По версии следствия, 22 июля 2021 года директор школы ГК СУВУ «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» не обеспечил безопасность учеников на занятиях по физподготовке. Воспитанник образовательного учреждения выполнял упражнения на турнике и сорвался. Он упал и ударился головой о землю, получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.Помимо этого, в период с 15 декабря 2018-го по 15 августа 2020 года он сделал девять фальшивых приказов на выезд учеников из школы для культурного отдыха. Однако вместо этого педагог привез ребят к себе в частный дом для уборки территории.При этом в период с 1 января 2015-го по 6 сентября 2021 года он подал фальшивые документы о проведении занятий в кружке «Звезда» в Министерство образования Ставропольского края. За эти уроки ему выплатили зарплату - 564 064 тысячи рублей. По факту занятия он не проводил.Мужчину отправили в СИЗО с 5 февраля по 30 марта. Так как уголовное дело передали в Главное управление Следственного комитета РФ с дислокацией в Ростове, то приговор ему вынесет ростовский суд.