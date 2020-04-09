Ростовский рэпер Баста и певица Елка сняли клип в домашних условиях

Находясь на самоизоляции, певица Елка и ростовчанин Баста записали клип. Ролик вышел в микроблоге Василия Вакуленко в Инстаграм.Сама песня называется «#Поприколу» и идея ее создания пришла артистам во время совместного прямого эфира. Баста пообещал Елизавете скинуть музыку, а она в свою очередь записала вокальный отрывок.Примечательно то, что сам клип создавался без личной встречи знаменитостей. Елки сидя на диване поет свои куплеты, ну а Баста решил максимально разнообразить свое действие и все время ходит по комнате. Фанатам понравился ролик и за день клип набрал около 400 тысяч просмотров.Отметим, что видео подготовлено специально к конкурсу песен «Карантиновидение-2020», который придумала музыкальная группа Little Big. Флешмоб предлагает любому желающему записать песню и клип в условиях самоизоляции.