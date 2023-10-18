Ростовский патронный завод закупает люксовые внедорожники и квадроциклы на 25 млн рублей

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Ростовский патронный завод ищет поставщика квадроциклов и люксовых внедорожников. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.Завод нуждается в трех китайских машинах Tank 500 стоимостью 7 миллионов рублей каждая. Из обязательных характеристик: климат-контроль, автопилот, подогрев кресел и другие функции для комфортного вождения.Ещё 3,8 миллиона рублей выделят на два квадроцикла марки STELS ATV 650YL EFI LEOPARD и две LADA Niva Legend. Из этой суммы на мототранспорт предназначено не более 1,7 миллиона рублей, а на отечественные внедорожники - 2,1 миллиона.Общая стоимость нового транспорта составляет 24,8 миллиона рублей. Источник финансирования не указан. Скорее всего, на эти цели выделят собственные средства. К слову, машины и квадроциклы обойдутся в половину уставного капитала организации (он оценивается в 50 миллионов рублей).Для чего патронному заводу понадобились люксовые внедорожники, остается загадкой.Акционерное общество «Ростовский патронный завод» зарегистрировано в 2022 году. Организация занимается производством оружия и боеприпасов. По данным сайта list-org, данных о каких-либо доходах или расходах нет. Владеет патронным заводом Манаков Алексей Владимирович. Помимо этой компании, он является учредителем ООО «Карти Телеком», которое занимается деятельностью в области права. Ранее бизнесмен владел двумя организациями в Республике Башкортостан: по продаже рыбной продукции и сбору неопасных отходов. Оба предприятия ликвидированы.