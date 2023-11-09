Ростовский каскадер получил травмы, пролетев через салон автобуса

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Ростовский каскадер получил травмы, залетев через лобовое стекло в автобус. Для Евгения трюк стал 97-м по счету.По задумке, каскадер должен был пролететь через салон транспорта, который движется со скоростью 65 километров в час. Однако в какой-то момент трюк вышел из-под контроля. На снимках видно, что автобус движется на большой скорости и сбивает конструкцию, на которой находится Чеботарев.Падение оказалось жестким – Евгений задел каркас автобуса и ударился об асфальт.В результате случившегося у каскадера опухла кисть. Она увеличилась в размерах и начала сильно болеть. Медики в больнице диагностировали ему перелом. Также пострадала и ступня.Напомним, последний раз перелом у Евгения был в 2021 году. На машине он заехал на трамплин и перелетел на другой берег реки. После этого у ростовчанина сломался позвонок. Врачи из Таганрога отказались делать ему операцию из-за ее сложности.