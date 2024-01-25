Ростовский каскадер Евгений Чеботарев приехал в Болгарию и показал дом целительницы Ванги

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Каскадер из Ростова приехал в Болгарию и показал дом-музей целительницы Ванги. Снимки жилища предсказательницы Евгений Чеботарев опубликовал в своем телеграм-канале.Накануне каскадер поехал в путешествие в Болгарию. Он остановился недалеко от города Петрич, там, где нередко жила целительница. Каскадер решил побывать в доме-музее и поделиться своими впечатлениями с фанатами.Как оказалось, Ванга жила небогато: простая мебель, сохранившаяся одежда целительницы, а также некоторые сувениры от ее друзей и посетителей наполняют комнаты. Стоит отметить, что дом находится прямо напротив жерла вулкана. Каскадер показал, что земля вокруг жилища буквально «кипит» - образуется пар.- На горе идет снег, чуть ниже уже растут пальмы и бамбук. Очень интересный климат, - добавил Евгений.В сам дом Чеботарев попасть не смог, однако удалось показать территорию и увидеть «рабочее место» предсказательницы. В кадре экстремал показал стол, за которым она беседовала с клиентами, а также спальные места. Вероятно, на кроватях целительница проводила различные практики или отдыхала после тяжелого рабочего дня.Вангелия Пандева (баба Ванга) - родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории Республики Северная Македония. Считается, что у нее был дар предсказания. Последние двадцать лет жизни Ванга принимала посетителей в селе Рупите. Болгарская женщина скончалась от рака на 85-м году жизни в августе 1996 года.