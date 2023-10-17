Ростовский каскадер Евгений Чеботарев метнул дротик в яблоко на голове у официанта

Фото: Соцсети.

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев кинул дротик в яблоко на голове у официанта. Кадры трюка экстремал опубликовал на странице в соцсетях.Согласно задумке, дротик должен был попасть в яблоко на голове у официанта. На кадрах можно наблюдать, что фрукт стоит прямо на голове у парня. Немного прицелившись, экстремал попал прямо в середину. Даже несмотря на уговоры прикрыть глаза рукой, молодой человек заранее был уверен в безопасности маневра.По словам каскадера, острый предмет мог попасть прямо в глаз оппоненту. К счастью, трагедии удалось избежать.Напомним, ранее Евгений Чеботарев метнул над своей головой топор. Однако обошлось без происшествий.