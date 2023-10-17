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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев метнул дротик в яблоко на голове у официанта

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев метнул дротик в яблоко на голове у официанта
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев кинул дротик в яблоко на голове у официанта. Кадры трюка экстремал опубликовал на странице в соцсетях.

Согласно задумке, дротик должен был попасть в яблоко на голове у официанта. На кадрах можно наблюдать, что фрукт стоит прямо на голове у парня. Немного прицелившись, экстремал попал прямо в середину. Даже несмотря на уговоры прикрыть глаза рукой, молодой человек заранее был уверен в безопасности маневра.

По словам каскадера, острый предмет мог попасть прямо в глаз оппоненту. К счастью, трагедии удалось избежать.

Напомним, ранее Евгений Чеботарев метнул над своей головой топор. Однако обошлось без происшествий.
Фото: Соцсети.
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