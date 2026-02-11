Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за температурных колебаний на дорогах появились ямы

В Ростове из-за температурных колебаний на дорогах появились ямы
В Ростове из-за температурных колебаний на дорогах появились ямы. Об этом заявили в городской администрации.

Несколько недель подряд в донской столице наблюдаются резкие перепады температур. Снег, морозы, ледяные дожди сменяются оттепелью. После того как снежный покров растаял, горожане заметили множество выбоин на дорогах.

Трещины в асфальтовом покрытии появились на ряде улиц в центре города.

Власти города признали, что из-за погодных условий и температурных колебаний на дорогах образовались ямы. В настоящее время на проблемных участках ведутся ремонтные работы. Применяется специальная смесь, которая позволяет работать в сложных погодных условиях.
Фото: Администрация Ростова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика