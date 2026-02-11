Фото: Администрация Ростова

В Ростове из-за температурных колебаний на дорогах появились ямы. Об этом заявили в городской администрации.Несколько недель подряд в донской столице наблюдаются резкие перепады температур. Снег, морозы, ледяные дожди сменяются оттепелью. После того как снежный покров растаял, горожане заметили множество выбоин на дорогах.Трещины в асфальтовом покрытии появились на ряде улиц в центре города.Власти города признали, что из-за погодных условий и температурных колебаний на дорогах образовались ямы. В настоящее время на проблемных участках ведутся ремонтные работы. Применяется специальная смесь, которая позволяет работать в сложных погодных условиях.