В Москве нашли живым пропавшего без вести жителя города Шахты. Дмитрий Афанасьев благополучно вернулся домой спустя более чем неделю после своего таинственного исчезновения. Об этом порталу «К вашим услугам» сообщила супруга пропавшего, Оксана.Дмитрий пропал без вести 2 февраля. В тот день мужчина находился в отделении полиции города Шахты. Около 10-11 часов утра он направился в сторону остановки «Машиносчётная», после чего его след потерялся.Как выяснилось позднее, Дмитрия остановили двое неизвестных мужчин, которые предложили ему выпить. Страдающий алкоголизмом, он согласился, и злоумышленники, воспользовавшись его состоянием, убедили его отправиться на «вахту в Москву». Без документов и личных вещей Дмитрий был увезен в столицу на автомобиле.Его доставили в поселок Мирный под Люберцами, где разместили в квартире. Там за ним присматривал некий Ренат, обеспечивая всем необходимым, включая алкоголь и сигареты. Дмитрию купили новую одежду, начали оформление нового паспорта, который он должен был получить 10 февраля, и предложили работу с обещанной зарплатой в 240 тысяч рублей.Однако Дмитрий заподозрил неладное и предпринял попытку связаться с супругой. Днем 7 февраля ему удалось отправить «маячок» с предоставленного телефона. Узнав примерный адрес, Оксана попыталась вызвать полицию, но, не дождавшись помощи, решила действовать самостоятельно. Она вызвала такси до автовокзала, однако из-за отсутствия рейсов в Шахты в тот же день Дмитрию пришлось переночевать в круглосуточной столовой.Далее возникли сложности с покупкой билета без паспорта. И только вечером 8 февраля Дмитрий смог выехать в родной город.После возвращения Дмитрия вербовщики продолжали активно звонить ему. На один из таких звонков ответила Оксана. Она потребовала оставить мужа в покое, пригрозив обращением в полицию. Судя по всему, угроза оказалась действенной, и звонки прекратились.