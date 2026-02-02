Ростовских автомобилистов предупредили о надвигающейся непогоде на трассах

Фото: Яндекс.Карты

Ростовских автомобилистов предупреждают о надвигающейся непогоде на трассах. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.По прогнозам синоптиков, в Ростовской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, понижение температуры воздуха, ухудшение видимости на дорогах, а также гололедица на проезжей части.В связи с этим возрастает риск возникновения различных происшествий.В скором времени ожидается изменение погодных условий: температура повысится, однако усилится ветер. Ночные и утренние часы в пятницу, 6 февраля, будут морозными, от -14 до -17 градусов. Днем потеплеет до -10 градусов, но к середине дня снова похолодает до -18. Вечером температура поднимется до -7 градусов. Скорость ветра может достигать 11 метров в секунду.