Упавшего в глубокую канаву в Новочеркасске мужчину вытащили спасатели



В Новочеркасске сотрудникам ГО и ЧС пришлось спасать местного жителя, упавшего в глубокую яму. ЧП произошло на улице Фрунзе.



Прохожий по неосторожности угодил в канаву. Рытвина оказалась очень глубокой, поэтому самостоятельно выбраться у мужчины не получилось. Очевидцы происшествия позвонили спасателям. Прибывшие специалисты достали пострадавшего из ямы, используя спецсредства.



В управлении ГО и ЧС по Новочеркасску рассказали, что спасатели передали пострадавшего бригаде скорой.



Медики оказали мужчине необходимую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.