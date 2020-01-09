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Упавшего в глубокую канаву в Новочеркасске мужчину вытащили спасатели

Упавшего в глубокую канаву в Новочеркасске мужчину вытащили спасатели
В Новочеркасске сотрудникам ГО и ЧС пришлось спасать местного жителя, упавшего в глубокую яму. ЧП произошло на улице Фрунзе.

Прохожий по неосторожности угодил в канаву. Рытвина оказалась очень глубокой, поэтому самостоятельно выбраться у мужчины не получилось. Очевидцы происшествия позвонили спасателям. Прибывшие специалисты достали пострадавшего из ямы, используя спецсредства.

В управлении ГО и ЧС по Новочеркасску рассказали, что спасатели передали пострадавшего бригаде скорой.

Медики оказали мужчине необходимую помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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