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На Малиновского в Ростове уберут две заправки из-за строительства моста

На Малиновского в Ростове уберут две заправки из-за строительства моста

В Ростове на месте строительства моста на улице Малиновского завершаются подготовительные работы. По данным городской администрации, основные строительно-монтажные работы планируется начать уже на следующей неделе.

В настоящее время расчищается территория для подъезда техники, а также для забивания свай.

Как сообщалось ранее, работы будут проходить в несколько этапов. Первым будет построен мост-дублёр. Он появится рядом с действующим. После ввода объекта в эксплуатацию на него направят транспортный поток. Следом начнётся реконструкция старого путепровода.

Под строительство мостов у местных жителей изымут землю. Всего будет выкуплено 27 объектов, в том числе две заправки. Практически сразу за мостом находятся «ТомскНефть» и «Роснефть». Земля под ними также необходима для возведения мостов.

Участки у собственников будет выкупать городская администрация. Средства на эти цели заложены в проект, общая стоимость которого составляет 2,64 млрд рублей.

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