Начало строительства моста на Малиновского спровоцировало огромные пробки



В Ростове приступили к реконструкции моста на улице Малиновского. В первый же день работы спровоцировали пробки.



По состоянию на 16 часов 21 января пробка на Малиновского начинается от проспекта Стачки. Затор растянулся до улицы Западный разъезд. Таким образом длинна пробки составила без малого четыре километра.

- Сейчас заканчивается организация стройгородка для размещения рабочих и техники, - сообщили в администрации Ростова. - В ближайшее время начнутся подготовительные работы для устройства опор будущего моста.







Кроме того, движение затруднено и на прилегающих к Малиновского улицах. На Доватора затор тянется до улицы Павлова, на Еременко - до Белостокской.



Напомним, реконструкция пройдет в несколько этапов. Сначала рядом с действующим путепроводом построят трехполосный мост-дублер. Когда он будет готов, транспортный поток переориентируют на новую половину моста, а старую переделают.



На масштабный проект из бюджета будет выделено 2,2 млрд. Ещё 400 миллионов будет потрачено на выкуп домовладений и других объектов, расположенных в зоне строительства моста.