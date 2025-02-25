«Ростовская транспортная компания» выплатит водоканалу почти 700 тысяч рублей

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АО «Водоканал Ростова-на-Дону» выиграло суд у «Ростовской транспортной компании». Об этом пишет издание DonDay.Муниципальное предприятие должно будет выплатить организации более 685 тысяч рублей. Долг образовался из-за неоплаты счетов за услуги водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Транспортная компания не перечисляла деньги с августа по декабрь 2024 года.МУП «Ростовская транспортная компания» была зарегистрирована в декабре 2001 года. Предприятие занимается перевозками пассажиров в Ростове-на-Дону. В зону ответственности входят 11 троллейбусных маршрутов, пять трамвайных и один электробусный.