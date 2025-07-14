Ростовская область стала одним из самых жарких мест России

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Ростовская область заняла лидирующую позицию в топе самых жарких мест России за 13 июля. Об этом свидетельствуют показатели сайта Погода и климат.Сразу пять городов Ростовской области вошли в десятку самых теплых мест. Лидирует Матвеев Курган с жарой в +42,2 градуса, на втором месте - Зерноград с температурой +42,0 градуса, шестое место - у Каменска-Шахтинского (+41,7 градуса), восьмое - у Константиновска (+41,3 градуса), девятое - у станицы Боковской (+41,2 градуса).Ростовская область также оказалась в лидерах в топе регионов по эффективной температуре (это то, как человек ощущает температуру на улице, с учётом влияния температуры воздуха, влажности и скорости ветра). Погода казалась чрезвычайно жаркой в селе Маргаритово (+47 градусов).Лидерами самых жарких регионов России также стали и другое области: Краснодарский край, Калмыкия, ЛНР и Ставропольский край.