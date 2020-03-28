В Ростове-на-Дону 15 человек находятся в изоляторе из-за коронавируса



В Ростове-на-Дону продолжают наблюдать за состоянием здоровья людей, у которых может быть коронавирус. В основном это туристы, вернувшиеся из-за границы, и лица, контактирующие с заражёнными.



Как сообщили в администрации города, по состоянию на 30 марта в донской столице под наблюдением находятся 2 068 человек, в том числе 120 детей. За минувшие сутки из-под наблюдения выбыли четыре человека.



В изолятор помещены 15 пациентов. В инфекционном отделении городской больницы № 1 имени Семашко находятся пять пациентов. Медики отправили их анализы в референс-центр. Есть серьёзные опасения, что они могут болеть коронавирусом.



В Ростовской области медики следят за состоянием здоровья 4 359 местных жителей. На 30 марта в регионе зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией.