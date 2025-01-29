Ростовская администрация продолжает судиться с жильцами дома на Нариманова

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В Ростове-на-Дону администрация ведёт судебное разбирательство с жильцами аварийного дома по адресу Нариманова, 72/3. Об этом стало известно их опубликованной информации Ленинского районного суда города.Согласно данным из материалов дела, суд назначил проведение экспертизы для оценки изымаемых жилых помещений ещё в ноябре 2024 года. При этом выбор экспертов был осуществлён самими судьями.В процессе оценки рыночной стоимости помещений для жильцов дома на Нариманова специалисты учли все аспекты. В итоговую сумму вошли компенсация за землю, оплата за неосуществлённый капитальный ремонт и возмещение убытков. В результате стоимость оказалась значительно выше, чем предлагалось местными властями. Однако сумма остается неизвестно: сколько были готовы заплатить до и после экспертной оценке.Местные власти это не устроило. Представители администрации подали апелляционную жалобу.В пятиэтажно доме проживало 155 семей- это больше двух сотен людей. Эксперты оценили стоимость одного квадратного метра в аварийном здании в 85-89 тысяч рублей. В городской администрации в декабре прошлого года заявили, что 44 семьи из аварийного дома на Нариманова расселят через суд.В январе 2024 года произошло обрушение части стены в первом подъезде одного из домов. В результате этого инцидента жителей здания оперативно эвакуировали. Они смогли взять с собой только документы, оставив ценные вещи. В тот момент они ещё не знали, что это их последнее возвращение в дом.Специалисты объявили здание опасным для проживания и запретили жильцам возвращаться за вещами. Сотни людей оказались на улице без крыши над головой в середине зимы.Эта ситуация продолжается уже год. Владельцы квартир до сих пор не получили компенсацию, которая позволила бы им хотя бы приобрести комнату в общежитии.