Дончанка просит организовать транспортную развязку в районе Ростовского моря



Жительница донской столицы предлагает наладить схему движения транспорта в районе Ростовского моря. Женщина 3 марта разместила соответствующую петицию на общественном интернет-портале.



Автор сообщения говорит, что по улице Орской постоянно движется большой поток транспорта. Здесь люди проезжают по пути в аэропорт и на дачи. На повороте после дамбы в течение всего дня образуются заторы. К тому же автомобилисты оставляют машины на площади, чем закрывают обзор другим водителям. Летом ситуация станет ещё хуже, так как ростовчане будут ездить на выходных за город.



Ростовчанка просит организовать круговое движение на площади возле Ростовского моря. По мнению автора петиции, это поможет наладить ситуацию на улице Орской и разгрузить дорогу.