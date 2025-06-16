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В правительстве Ростовской области объяснили причину перебое в работе интернета

В правительстве Ростовской области объяснили причину перебое в работе интернета
В правительстве Ростовской области прокомментировали перебои с мобильным интернетом. Проблемы с связью начались 16 июня.

Жалобы поступали из Военведа, Каменск-Шахтинска и Сальска. Горожане в последнем населённом пункте несколько дней испытывали трудности с интернетом.

В правительстве региона пояснили, что перебои связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей области. Из-за этого операторы мобильной связи работают нестабильно.
Фото: Ростов ру
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