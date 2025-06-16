В правительстве Ростовской области объяснили причину перебое в работе интернета
В правительстве Ростовской области прокомментировали перебои с мобильным интернетом. Проблемы с связью начались 16 июня.
Жалобы поступали из Военведа, Каменск-Шахтинска и Сальска. Горожане в последнем населённом пункте несколько дней испытывали трудности с интернетом.
В правительстве региона пояснили, что перебои связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности жителей области. Из-за этого операторы мобильной связи работают нестабильно.