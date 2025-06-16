В Ростовской области на торги выставили здания пищевого комбината из Гуково

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В Ростовской области имущество, принадлежавшее гуковскому комбинату детского питания, выставлено на аукцион почти за 900 тысяч рублей. Данные о предстоящих торгах опубликованы на портале, содержащем информацию о банкротствах.На продажу выставлены три объекта нежилой недвижимости: помещение столовой, занимающее 301 квадратный метр, складские помещения площадью 136 квадратов, а также гараж размером 47 квадратных метров. Начальная цена всего лота – 849 тысяч рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 сентября. Результаты торгов будут объявлены в день завершения приема заявок.МУП «КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ» зарегистрировали в городе Гуково в сентябре 2004 года. Основным видом деятельности предприятия являлось обеспечение питанием различных организаций. Компания была признана несостоятельной (банкротом) в сентябре 2024 года.