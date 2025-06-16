В Ростовской области с 10 июня начнется приемная кампания

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области приемная кампания в вузы начнется с 20 июня. Об этом сообщили на сайте Минобрнауки.- Старт приемной кампании состоится совсем скоро, 20 июня. Во все российские университеты и филиалы российских вузов, и в филиалы российских вузов за рубежом можно будет подать документы, — сообщил накануне министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Подать документы в вузы студенты смогут до 12 августа. На 2024/2025 учебный год в России вузам распределено 621 321 бюджетное место, из них 29 304 места – университетам новых регионов.