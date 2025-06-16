В Ростовской области за неделю утонули три человека

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области три человека утонули на водоемах. Об этом сообщили в ДПЧС РО.По последним данным, с 9 по 15 июня в Ростове утонули трое. На берег вытащили два тела: одно – в Ростове и одно – в Неклиновском районе. Труп ребенка вытащили в Каменске-Шахтинском. О причинах случившегося пока не сообщается. Также на водоемах спасли четыре человека.Напомним, 12 июня в Таганроге произошла трагедия. В бассейне парк-отеля утонула 63-летняя женщина. Пенсионерка выпила спиртное и решила поплавать в бассейне.