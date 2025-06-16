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В Ростовской области за неделю утонули три человека

В Ростовской области за неделю утонули три человека
В Ростовской области три человека утонули на водоемах. Об этом сообщили в ДПЧС РО.

По последним данным, с 9 по 15 июня в Ростове утонули трое. На берег вытащили два тела: одно – в Ростове и одно – в Неклиновском районе. Труп ребенка вытащили в Каменске-Шахтинском. О причинах случившегося пока не сообщается. Также на водоемах спасли четыре человека.

Напомним, 12 июня в Таганроге произошла трагедия. В бассейне парк-отеля утонула 63-летняя женщина. Пенсионерка выпила спиртное и решила поплавать в бассейне.
Фото: Rostov.ru
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