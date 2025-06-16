В Таганроге пенсионер забил до смерти свою мать за то, что она нуждалась в уходе

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что мать не могла самостоятельно ухаживать за собой, и он долгое время заботился о ней. В ходе конфликта он избил женщину, а через несколько дней обнаружил её мёртвой.

Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В городе Таганрог произошла трагедия: сын жестоко расправился со своей пожилой матерью. Причиной расправы стала беспомощность и нужда в уходе, в которой находилась женщина.Инцидент произошёл 10 июня, как сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области. По версии следствия, между сыном и матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил свою 84-летнюю мать и оставил её умирать в доме. Через два дня правоохранители узнали о смерти пенсионерки.На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего по неосторожности.Пенсионера заключили под стражу, и до решения суда он будет находиться в следственном изоляторе.