Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге пенсионер забил до смерти свою мать за то, что она нуждалась в уходе

В Таганроге пенсионер забил до смерти свою мать за то, что она нуждалась в уходе
В городе Таганрог произошла трагедия: сын жестоко расправился со своей пожилой матерью. Причиной расправы стала беспомощность и нужда в уходе, в которой находилась женщина.

Инцидент произошёл 10 июня, как сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области. По версии следствия, между сыном и матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил свою 84-летнюю мать и оставил её умирать в доме. Через два дня правоохранители узнали о смерти пенсионерки.

На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего по неосторожности.

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что мать не могла самостоятельно ухаживать за собой, и он долгое время заботился о ней. В ходе конфликта он избил женщину, а через несколько дней обнаружил её мёртвой.


Пенсионера заключили под стражу, и до решения суда он будет находиться в следственном изоляторе.
Фото: СУ СКР по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.