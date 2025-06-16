На Дону в сельской школе открыли мемориальную доску погибшего в СВО бойцу

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В Ростовской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь бойца, погибшего в ходе специальной военной операции. Александр Богданов, уроженец села Богородское Ремонтненского района, отдал свою жизнь, выполняя боевое задание.Александр был старшим из трёх детей в семье. После окончания школы он поступил в СПТУ-2 города Элиста и получил специальность тракториста-машиниста. Затем он проходил срочную службу в Новочеркасске в качестве водителя БТР. В начале 2000-х годов Александр участвовал в боевых действиях в Чечне и получил ранение.После службы он некоторое время работал в колхозе, где работали его родители, затем женился и переехал в Ставропольский край. В 2022 году во время мобилизации он был призван на военную службу. Александр служил в минометной батарее парашютно-десантного батальона и участвовал в освобождении Международного аэропорта Херсона в 2023 году. Во время выполнения задания он получил сильные ожоги и долго находился в госпитале. После лечения он продолжил службу.Александр погиб 12 января 2024 года во время выполнения боевого задания в селе Вербовой. За проявленное мужество и героизм он был награждён медалью Жукова, «За боевые отличия» и орденом Мужества. В память о нём в школе, где он учился, была открыта мемориальная доска.