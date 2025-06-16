В Красном Сулине руководителя управления ГО и ЧС подозревают в получении взятки

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Руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» в Красносулинском районе задержали. Андрея Маляренко подозревают в получении взятки.По версии следствия, руководитель неоднократно требовал от подчиненных сотрудников передавать ему за общее покровительство и попустительство по службе средства из зарплаты и ежемесячно получаемых выплат компенсационного и стимулирующего характера. С июня 2023 года по апрель 2024 года он получил от сотрудников деньги на сумму более 180 тысяч рублей.Когда правда вскрылась, Маляренко задержали.- Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СКР по Ростовской области.