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В Красном Сулине руководителя управления ГО и ЧС подозревают в получении взятки

В Красном Сулине руководителя управления ГО и ЧС подозревают в получении взятки
Руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» в Красносулинском районе задержали. Андрея Маляренко подозревают в получении взятки.

По версии следствия, руководитель неоднократно требовал от подчиненных сотрудников передавать ему за общее покровительство и попустительство по службе средства из зарплаты и ежемесячно получаемых выплат компенсационного и стимулирующего характера. С июня 2023 года по апрель 2024 года он получил от сотрудников деньги на сумму более 180 тысяч рублей.

Когда правда вскрылась, Маляренко задержали.

- Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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