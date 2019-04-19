Красиво и не пошло: ростовчанка Татьяна Котова показала фото в прозрачном халатике



Певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова поделилась откровенном фото в прозрачном красном халате. В тон ему девушка подобрала заколку в виде алого цветка. Она позирует на фоне бассейна и пышных зелёных деревьев.



Подписчики по достоинству оценили шикарную фигуру Котовой. В адрес певицы сыпятся сотни комплиментов от поклонников.



- Какая вы красивая. Фото откровенное и в тоже время скрытое, оставляет место для фантазии. Богиня! - пишет один из пользователей.



Под постом Татьяна написала, что считает откровенные снимки искусством. По её словам, нужен особенный подход, чтобы сфотографировать обнажённую девушку красиво и при этом не пошло. Женщина должна ухаживать за своим телом, которое выставляет на всеобщее обозрение, а фотограф — уметь делать правильные кадры.