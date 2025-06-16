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Жители Ростовской области 16 июня сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

Жители Ростовской области 16 июня сообщили о сбоях в работе мобильного интернета
Жители Ростовской области 16 июня сообщили о сбоях в работе мобильного интернета. Если раньше проблемы с подключением возникали в ночное время (с 23:00 до 08:00), то теперь они наблюдаются и днём. Особенно это затронуло жителей микрорайона Военвед в Ростове-на-Дону.

Аналогичные проблемы возникли и в Сальске, где с 12 июня жители некоторых районов города столкнулись с практически полным отсутствием мобильного интернета. В Каменск-Шахтинском также наблюдаются перебои в работе сети: пользователи не могут подключиться к интернету, приложения не загружаются, а уведомления не приходят.

Напомним, что первые массовые сбои в работе интернета в регионе произошли 4 июня. Тогда власти объяснили отключение связи мерами по обеспечению безопасности жителей. Однако после этого никаких официальных комментариев от правительства не поступало.
Фото: Ростов ру
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