Фото: Ростов ру

Жители Ростовской области 16 июня сообщили о сбоях в работе мобильного интернета. Если раньше проблемы с подключением возникали в ночное время (с 23:00 до 08:00), то теперь они наблюдаются и днём. Особенно это затронуло жителей микрорайона Военвед в Ростове-на-Дону.Аналогичные проблемы возникли и в Сальске, где с 12 июня жители некоторых районов города столкнулись с практически полным отсутствием мобильного интернета. В Каменск-Шахтинском также наблюдаются перебои в работе сети: пользователи не могут подключиться к интернету, приложения не загружаются, а уведомления не приходят.Напомним, что первые массовые сбои в работе интернета в регионе произошли 4 июня. Тогда власти объяснили отключение связи мерами по обеспечению безопасности жителей. Однако после этого никаких официальных комментариев от правительства не поступало.