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В Ростовскую область из плена ВСУ вернулся 37-летний военнослужащий

В Ростовскую область из плена ВСУ вернулся 37-летний военнослужащий

Уроженец города Шахты Николай Поздняков, ранее находившийся в украинском плену, вернулся домой. Его освобождение стало возможным после договоренностей, достигнутых на переговорах между делегациями России и Украины, которые прошли 2 июня в Стамбуле.

С 9 июня началось возвращение российских военнослужащих. Передачи происходят регулярно, и в одной из групп вернувшихся был идентифицирован 37-летний Николай Поздняков, родом из города Шахты.

Стоит подчеркнуть, что Николай не единственный военный в семье. Его старший брат, Сергей Поздняков, погиб в зоне проведения специальной военной операции 14 марта 2022 года. Он был награжден Орденом мужества посмертно.
Фото: Соцсети
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