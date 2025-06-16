Агент Роналдо сообщил, что форвард останется в «Ростове»

Фото: ФК Ростов

Агент Роналдо, футболиста «Ростова», поделился информацией о дальнейших планах своего клиента. В беседе с корреспондентом «СЭ» он подчеркнул, что бразильский нападающий продолжит выступать за донской клуб.- Роналдо сейчас находится на отдыхе, набираясь сил перед началом тренировочных сборов в составе «Ростова». Важно отметить, что никаких запросов от других клубов к нам не поступало, и он продолжит свою карьеру в российском клубе, – заявил Гранжа.Стоит напомнить, что действующее соглашение между «Ростовом» и бразильским форвардом рассчитано до лета 2028 года.Роналдо является игроком «Ростова» с начала 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 25 играх, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.