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В Ростове модернизируют электрооборудование на мосту по проспекту Стачки. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.Тендер на проведение работ опубликовали 16 мая. По плану специалисты должны разработать проект установки нового оборудования на мосту. На путепроводе появятся модуль для передачи голосовых сообщений, обновленные системы освещения, пожарной безопасности и видеонаблюдения. Эти изменения направлены на повышение безопасности объекта.На разработку проектно-сметной документации из городского бюджета выделили 4,5 миллиона рублей.Мост на проспекте Стачки важен для городской инфраструктуры. Его длина — 271 метр. Он соединяет западную и центральную части Ростова.В 2024 году на ремонт моста потратили более 24 миллионов рублей. В рамках работ полностью заменили дорожное покрытие.Точная дата завершения модернизации пока неизвестна. Но проект планируют завершить до ноября 2025 года.