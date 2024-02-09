В Ростовской области вынесли приговор женщине, зарезавшей сожителя
В Ростовской области вынесли приговор жительнице Сальска, зарезавшей сожителя. Ее обвиняли по статье «Убийство».
Пара жила в частном доме на улице Чайковского, 125. Сожители любили выпить, и одна из таких пьянок закончилась поножовщиной. Трагедия произошла 31 марта 2021 года. В тот день гражданские супруги поругались. Дело дошло до скандала, и разъяренная горожанка схватилась за нож. Она нанесла один удар в спину любимому, который оказался смертельным. От ранения 50-летний мужчина скончался.
Супругу убитого задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Ей грозило от 6 до 15 лет лишения свободы.
Спустя несколько лет суд вынес решение признать 46-летнюю женщину виновной. Ей назначено наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима.
— Приговор пока не вступил в законную силу, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.