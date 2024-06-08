Ростовчанка Катерина Кейру и актер сериала «Универ» Алексей Гаврилов поженились

Фото: Соцсети.

Бывшая баскетболитса «Ростова» Катерина Кейру вышла замуж за звезду сериала «Универ» Алексея Гаврилова. Торжественная церемония состоялась 7 июня.Спортсменка опубликовала фотографии со свадьбы в социальных сетях. Катерина выбрала длинное пышное платье. Акцент спортсменка сделала на обуви и надела розовые лодочки. У Алексея был более классический образ. Он надел темно-серый костюм и белую рубашку.Отметим, это не первый брак ростовчанки. Ранее она была замужем за футболистом Иваном Новосельцевым. Но брак был скандальным. Накануне родов состоялся развод. Спортсмен обвинил Катерину в измене и потребовал сделать тест ДНК. Все имущество было записано на мать футболиста. Со второй попытки девушка смогла выиграть суд, и квартира бывшего мужа досталась ей. Сына Теодора она воспитывала сама.Кроме того, Катерина основала фонд «Женщина вправе сказать». Его цель - помощь женщинам с детьми, которые оказались в сложной ситуации.