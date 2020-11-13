Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала о травле мужа со стороны хейтеров

Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала, как ее мужа травят в Сети. Неприятной историей модель поделилась с подписчиками в своем микроблоге.Оказалось, что Дмитрия Тарасова травят из-за скандала с алиментами. Недавно они в суде добились уменьшения выплат. Однако после этого молодая семья оказалась в центре скандала. На них обрушился шквал хейта и критики. Озлобленные фанаты набросились на футболиста с обвинениями, что он не любит старшую дочь от бывшей жены.Однако после этого история обрела еще больший размах. В Сети появилась запись, где указан личный номер Тарасова. Автор рассказал, что спортсмен задолжал алименты на 15 миллионов, а также подал ответный иск, чтобы его освободили от госпошлины в размере одной тысячи рублей. В конце публикации подписчиков попросили скидывать Тарасову по одному рублю,чтобы он скорее закрыл долг.На издевку Костенко отреагировала с ухмылкой. Модель попросила скинуть сразу 15 миллионов и посмеялась над хейтерами за их участие в псевдоблаготворительности. Молодая мама также заметила, что ее муж в скором времени поменяет номер телефона.