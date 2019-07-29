Ростовчанка Костенко рассказала о своём видении скандала её мужа Тарасова с экс-супругой



Модель из Ростова Анастасия Костенко заявила, что полностью поддерживает мужа в скандале с его бывшей женой и дочерью от первого брака.



Ранее сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов не выплачивает алименты ребёнку. Сумма долга с учётом неустойки составила 16,5 миллиона. То есть ежемесячно он должен выплачивать 480 тысяч рублей. Из-за долга Федеральная служба судебных приставов запретила Тарасову выезд за границу. В тот момент, когда документ был опубликован, Дмитрий находился в Италии. Хейтеры сразу стали писать о том, что он прячется от выплаты долга.



По приезде в Россию спортсмен записал видео, на котором назвал это ложью. Он добавил, что в скором времени выплатит всю сумму.



Его нынешняя жена Анастасия Костенко к своём «Инстаграме» написала, что просит посторонних не лезть в эту ситуацию: «Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны». Она рассказала, что Дмитрий обеспечивает своего ребёнка и каждый месяц переводит первой жене определённую сумму денег.



Фолловеры критически восприняли её ответы. Некоторые не поверили тому, что девушка написала, учитывая то, что скандал вокруг Дмитрия и его первой жены периодически начинает обсуждаться, при этом ситуация с алиментами не меняется.