Ростовская модель Анастасия Костенко отсудила у супруга алименты на своих детей

Любопытный «финт» провернула ростовчанка Анастасия Костенко с финансами своего мужа. Девушка отсудила у супруга алименты на своих детей.По данным портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы, в июле донская модель подала иск о взыскании выплат с Дмитрия Тарасова на содержания их несовершеннолетних детей. Уже 5 августа суд принял решение в ее пользу. С этого дня футболист обязан выплачивать алименты на своих дочек.Примечательно в этой ситуации то, что пара до сих пор находится в счастливом браке и разводится не собирается. Такая стратегия была продумана лишь для того, чтобы алименты Тарасова на его старшую дочь от другой супруги – Ангелину – стали значительно меньше. Ведь спортсмен отдает ей четверть своего заработка, плюс 104 тысячи рублей сверху.Теперь денег в семье Костенко-Тарасовых станет значительно больше. Да и забот поубавится.