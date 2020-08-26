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Ростовская модель Анастасия Костенко отсудила у супруга алименты на своих детей

Ростовская модель Анастасия Костенко отсудила у супруга алименты на своих детей
Любопытный «финт» провернула ростовчанка Анастасия Костенко с финансами своего мужа. Девушка отсудила у супруга алименты на своих детей.

По данным портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы, в июле донская модель подала иск о взыскании выплат с Дмитрия Тарасова на содержания их несовершеннолетних детей. Уже 5 августа суд принял решение в ее пользу. С этого дня футболист обязан выплачивать алименты на своих дочек.

Примечательно в этой ситуации то, что пара до сих пор находится в счастливом браке и разводится не собирается. Такая стратегия была продумана лишь для того, чтобы алименты Тарасова на его старшую дочь от другой супруги – Ангелину – стали значительно меньше. Ведь спортсмен отдает ей четверть своего заработка, плюс 104 тысячи рублей сверху.

Теперь денег в семье Костенко-Тарасовых станет значительно больше. Да и забот поубавится.

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