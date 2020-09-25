Ростовчанка Анастасия Костенко похвасталась покупкой квартиры в Москве

Ростовская супруга футболиста Дмитрия Тарасова купила квартиру в столице. Приобретением недвижимости Анастасия Костенко похвасталась в своем инстаграме.Специально для сделки девушка сделала красивый макияж и прическу. В посте она написала, что самая лучшая инвестиция в будущее - это покупка собственного жилья.- Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь, - написала в посте Анастасия.Оформлять сделку Костенко приехала без супруга. Дмитрий Тарасов остался в Казани, где готовится к очередным матчам. Неизвестными остаются и детали приобретения: где находится квартира, ее стоимость и количество комнат. Также неизвестно, откуда у молодой безработной мамы столько денег на покупку жилья в Москве.Впрочем, сама ростовчанка не раз говорила, что работала во время обеих беременностей. Она активно продвигает свой инстаграм, а реклама из него приносит семье неплохой доход. К тому же недавно она отсудила у Тарасова алименты на двух дочерей, да и материнский капитал никто не отменял. Так что по копеечке, по зернышку - и у Костенко теперь есть своя недвижимость, и ей не стоит переживать о том, что она останется на улице с дочерьми, если отношения с мужем не сложатся.