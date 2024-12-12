Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанину может грозить до 15 лет тюремного заключения за убийство

Ростовчанину может грозить до 15 лет тюремного заключения за убийство

Ростовчанину может угрожать до 15 лет лишения свободы за убийство. Шесть лет назад, во время ссоры, 35-летний мужчина лишил жизни жителя Сургута. Об этом сообщается в следственном отделе СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительным данным, в марте 2017 года обвиняемый поехал к знакомому на дачу, расположенную близ Сургута, чтобы занять деньги. Для этого он поймал попутную машину.

Однако у него не оказалось наличных, чтобы расплатиться с водителем, что стало причиной конфликта. В гневе подозреваемый вытащил нож и несколько раз ударил водителя. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого удалось задержать только спустя шесть лет, благодаря ДНК-экспертизе. В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. За совершенное преступление ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.