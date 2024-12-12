Ростовчанину может грозить до 15 лет тюремного заключения за убийство

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Ростовчанину может угрожать до 15 лет лишения свободы за убийство. Шесть лет назад, во время ссоры, 35-летний мужчина лишил жизни жителя Сургута. Об этом сообщается в следственном отделе СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.По предварительным данным, в марте 2017 года обвиняемый поехал к знакомому на дачу, расположенную близ Сургута, чтобы занять деньги. Для этого он поймал попутную машину.Однако у него не оказалось наличных, чтобы расплатиться с водителем, что стало причиной конфликта. В гневе подозреваемый вытащил нож и несколько раз ударил водителя. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.Подозреваемого удалось задержать только спустя шесть лет, благодаря ДНК-экспертизе. В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. За совершенное преступление ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.