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В Ростове мужчину будут судить за убийство таксиста пятилетней давности

В Ростове мужчину будут судить за убийство таксиста пятилетней давности

В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина предстанет перед судом за убийство таксиста, совершенное пять лет назад. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемый находился в такси в поселке Янтарном Аксайского района. Он не захотел оплачивать поездку. Водитель стал требовать деньги, и между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый достал нож и ударил им водителя в лицо. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, и потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый подался в бега и скрывался от следствия пять лет. На мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Ростовчанин заключен под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело передано в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.
Фото: news.mail.ru
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