В Ростове мужчину будут судить за убийство таксиста пятилетней давности

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В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина предстанет перед судом за убийство таксиста, совершенное пять лет назад. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемый находился в такси в поселке Янтарном Аксайского района. Он не захотел оплачивать поездку. Водитель стал требовать деньги, и между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый достал нож и ударил им водителя в лицо. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, и потерпевший скончался на месте.Обвиняемый подался в бега и скрывался от следствия пять лет. На мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Ростовчанин заключен под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело передано в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.