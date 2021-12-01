В Ростове мужчину будут судить за убийство таксиста пятилетней давности
В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина предстанет перед судом за убийство таксиста, совершенное пять лет назад. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, в марте 2016 года обвиняемый находился в такси в поселке Янтарном Аксайского района. Он не захотел оплачивать поездку. Водитель стал требовать деньги, и между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый достал нож и ударил им водителя в лицо. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, и потерпевший скончался на месте.
Обвиняемый подался в бега и скрывался от следствия пять лет. На мужчину завели уголовное дело по статье об убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Ростовчанин заключен под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
В прокуратуре Ростовской области сообщили, что уголовное дело передано в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.