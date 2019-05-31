Ростовчанина, подозреваемого в убийстве депутата Заксобрания, заключили под стражу



В отношении жителя Ростова, подозреваемого в убийстве депутата Законодательного собрания, избрали меру пресечения. Сейчас 32-летний Владимир Самсонов находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство» и «Иные действия сексуального характера».



Михаил Бакланов был убит 1 июня в квартире в Суздальском переулке. Как на допросе рассказал подозреваемый, он вместе с депутатом и его девушкой распивал спиртные напитки. В какой-то момент Михаил сказал, что не может нести ответственность за свои действия, потому что будто бы должен обвиняемому семь миллионов рублей. По его словам, Бакланов сам попросил застрелить его. Самсонов выстрелил два раза ему в голову. Затем он с помощью ножа пытался ее отрезать.



По версии следствия, он также применил действия сексуального характера к 31-летней девушке погибшего. Однако сам Владимир это отрицает.



- По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Все обстоятельства преступления устанавливаются. Известно, что у предполагаемого убийцы остались жена и ребёнок.