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В Ростове на 1-й Форматной местный житель просит расширить дорогу

В Ростове на 1-й Форматной местный житель просит расширить дорогу
Житель Ростова-на-Дону просит организовать поворот и расширить дорогу на 1-й Форматной. Марк Гизатдинов опубликовал такую инициативу на городском интернет-портале.

Он пишет, что по утрам на трассе 60К-8 скапливается большое количество автомобилей. Многие автовладельцы выезжаю на 1-ю Форматную, и там образовывается затор. Некоторые водители даже двигаются по обочине. Чтобы разгрузить проезжую часть, активист предлагает добавить правую полосу на дорогу, а также организовать правый поворот в сторону Ленинавана.

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