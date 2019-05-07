В Ростове на 1-й Форматной местный житель просит расширить дорогу



Житель Ростова-на-Дону просит организовать поворот и расширить дорогу на 1-й Форматной. Марк Гизатдинов опубликовал такую инициативу на городском интернет-портале.



Он пишет, что по утрам на трассе 60К-8 скапливается большое количество автомобилей. Многие автовладельцы выезжаю на 1-ю Форматную, и там образовывается затор. Некоторые водители даже двигаются по обочине. Чтобы разгрузить проезжую часть, активист предлагает добавить правую полосу на дорогу, а также организовать правый поворот в сторону Ленинавана.