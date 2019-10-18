Ростовчанин просит добавить секцию светофора для поворота налево с Портовой на Всесоюзную



На популярном портале появилась петиция от жителя Ростова с просьбой добавить дополнительную секцию светофора для поворота с улицы Портовой на Всесоюзную.



Как считает Дмитрий Гурьянов, зеленая стрелка светофора необходима для безопасного поворота налево с Портовой на Всесоюзную, в то время как пешеходы переходят улицу Портовую.



Такое нововведение позволит пропустить поток машин с Всесоюзной по направлению к выезду из города и не принесет никаких неудобств, потому что слева на Портовой нет пешеходного перехода.