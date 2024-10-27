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Ростовчанин продает любимую рыжую кошку за миллион рублей

Ростовчанин продает любимую рыжую кошку за миллион рублей
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу свою любимицу — рыжую кошку — за один миллион рублей. Объявление появилось на популярном интернет-сервисе для размещения объявлений.

В карточке описания "товара" парень объяснил высокую цену кошки просто.

- Люблю ее, поэтому цена такая, - отметил ростовчанин.

Мнения пользователей разделились. Одни считают, что это шутка, чтобы привлечь внимание, другие уверены, что продавать питомца за любую цену — не проявление любви.
Фото: соцсцети.
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