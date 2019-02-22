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Ростовчанин продает купюру с автографом Михаила Горбачева за 2 млн рублей

Ростовчанин продает купюру с автографом Михаила Горбачева за 2 млн рублей
Ростовчанин продает 10-тысячную купюру с автографом Михаила Горбачева и его супруги за 2 миллиона рублей. Соответствующее объявление разместил на популярном портале житель донской столицы Игорь.

- Михаил и Раиса Горбачевы приезжали в Ростов-на-Дону в 1996 году, - рассказал Игорь. - Тогда они остановились в отеле «Интурист», где я подрабатывал маляром. Заметив их, я подошел и попросил расписаться на 10-тысячной банкноте.

Ростовчанин отметил, что намерен продать купюру с уникальными автографами для того, чтобы заработать и купить на полученные деньги квартиру.

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