Ростовчанин продает купюру с автографом Михаила Горбачева за 2 млн рублей



Ростовчанин продает 10-тысячную купюру с автографом Михаила Горбачева и его супруги за 2 миллиона рублей. Соответствующее объявление разместил на популярном портале житель донской столицы Игорь.



- Михаил и Раиса Горбачевы приезжали в Ростов-на-Дону в 1996 году, - рассказал Игорь. - Тогда они остановились в отеле «Интурист», где я подрабатывал маляром. Заметив их, я подошел и попросил расписаться на 10-тысячной банкноте.



Ростовчанин отметил, что намерен продать купюру с уникальными автографами для того, чтобы заработать и купить на полученные деньги квартиру.