Ростовчанин продает за миллион рублей уникальную блок-марку, выпущенную к юбилею Сталина



Житель Ростова продает редкую блок-марку, выпущенную к 70-летнему юбилею Иосифа Сталина. Такое объявление появилось на популярном портале.



Продавец оценил свой товар в один миллион рублей. Почтовый блок, который выставлен на продажу, включает четыре неперфорированные марки, на которых изображены дом в Гори, где родился Сталин, Ленин и Сталин в Смольном в октябре 1917 года и в Горках, а также индивидуальный портрет Сталина, сидящего в кремлевском кабинете.



Как пишет автор объявления, блок-марка находится в идеальном состоянии, и он готов на любые проверки ее подлинности.