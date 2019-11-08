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Ростовчанин продает за миллион рублей уникальную блок-марку, выпущенную к юбилею Сталина

Ростовчанин продает за миллион рублей уникальную блок-марку, выпущенную к юбилею Сталина
Житель Ростова продает редкую блок-марку, выпущенную к 70-летнему юбилею Иосифа Сталина. Такое объявление появилось на популярном портале.

Продавец оценил свой товар в один миллион рублей. Почтовый блок, который выставлен на продажу, включает четыре неперфорированные марки, на которых изображены дом в Гори, где родился Сталин, Ленин и Сталин в Смольном в октябре 1917 года и в Горках, а также индивидуальный портрет Сталина, сидящего в кремлевском кабинете.

Как пишет автор объявления, блок-марка находится в идеальном состоянии, и он готов на любые проверки ее подлинности.

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