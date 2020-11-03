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Ростовчанин предложил вернуть в город автобусы-гармошки

Ростовчанин предложил вернуть в город автобусы-гармошки
Житель Ростова-на-Дону предложил вернуть на дороги города автобусы особо большой вместимости (ОБВ). Свою идею Егор Манулейко опубликовал на портале «Активный ростовчанин» 4 ноября.

По мнению мужчины, автобусы-гармошки были очень полезны для большого потока пассажиров.

- Мерседесы-гармошки 1997 года хорошо разгружали поток на 65 и 34 маршрутах, - объяснил Егор.

Местный житель добавил, что, помимо усовершенствованных «гармошек», в ряды общественного транспорта нужно добавить троллейбусы особо большого класса.

Добавим, в настоящее время в Ростовской области сохраняется критическая эпидситуация. Для предотвращения распространения вируса власти донской столицы планировали разгрузить транспорт, урегулировать пассажирский поток. Однако утром и вечером, когда жители едут на работу, в школу и обратно, это сделать практически невозможно. Автобусы и троллейбусы переполнены, люди стоят и сидят буквально на головах друг друга. О социальной дистанции в этом случае и речи идти не может. Возможно, транспорт ОБВ мог бы, если не решить, то хотя бы разгрузить несколько маршрутов.

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