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Ростовчанин предлагает сделать дополнительную остановку у городской электрички

Ростовчанин предлагает сделать дополнительную остановку у городской электрички
Житель Ростова просит сделать дополнительную остановку на пути следования городской электрички. Геннадий С. опубликовал петицию с требованием организовать остановочный пункт «Зоопарк» на маршруте пригородного поезда сообщением Ростов - Западный - Ростов.

Мужчина пишет, что в указанном месте находится большой жилой массив. Здесь пассажиры могли бы пересаживаться в маршрутки. Он отметил, что появление остановки «Темерник» облегчило жизнь ростовчанам, которые часто пользуются электричкой.

Добавим, что в сентябре 2018 года данный поезд стал брать и высаживать пассажиров в пунктах Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовская и Сады.

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