Ростовчанин предлагает сделать дополнительную остановку у городской электрички



Житель Ростова просит сделать дополнительную остановку на пути следования городской электрички. Геннадий С. опубликовал петицию с требованием организовать остановочный пункт «Зоопарк» на маршруте пригородного поезда сообщением Ростов - Западный - Ростов.



Мужчина пишет, что в указанном месте находится большой жилой массив. Здесь пассажиры могли бы пересаживаться в маршрутки. Он отметил, что появление остановки «Темерник» облегчило жизнь ростовчанам, которые часто пользуются электричкой.



Добавим, что в сентябре 2018 года данный поезд стал брать и высаживать пассажиров в пунктах Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовская и Сады.